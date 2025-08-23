SIAMO SENZA SPERANZE. Lasciati rifiuti dopo i pic-nic sull’Acquedotto Carolino

VALLE DI MADDALONI – L’Acquedotto Carolino, capolavoro architettonico e patrimonio dell’umanità, è di nuovo al centro di un episodio di degrado. A pochi giorni da un’operazione straordinaria di pulizia, l’area monumentale è stata nuovamente presa di mira da chi abbandona rifiuti in modo illecito.

Durante un controllo di routine, le guardie ambientali hanno rinvenuto tracce evidenti di nuovi sversamenti, ma ciò che ha destato maggiore preoccupazione è stata la scoperta di una tanica contenente olio esausto, nascosta tra la vegetazione. Subito è stato richiesto l’intervento della polizia municipale e dei carabinieri, che hanno messo in sicurezza la zona e avviato accertamenti per risalire ai responsabili.

Nonostante le misure adottate in passato, come le barriere per bloccare gli ingressi non autorizzati, il sito continua a essere violato, soprattutto nelle ore serali.