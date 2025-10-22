SINDACO E VICE ARRESTATI. Questo scriveva Andrea Pirozzi contro CasertaCe nel 2023: “piano diabolico del giornale”. E poi stamattina le sirene della Finanza

E’ ONLINE IL PODCAST “IL COLPO! – QUATTRO CITTA’, QUATTRO STORIE CRIMINALI – CLICCA QUI PER ASCOLTARLO GRATIS SU SPOTIFY

Come avete potuto notare da questa mattina, CasertaCe, che ha subito insulti, contumelie e querele da questi soggetti, aveva totalmente ragione. Al tempo pubblicammo anche le prove palmare con le pagine delle intercettazioni, quando era ancora lecito farlo, inserite negli atti della difesa di Pasquale Crisci, unico che fino ad ora sta pagando. Oggi, in questo revival del nostro lavoro su politica e camorra a Santa Maria a Vico, vi riportiamo le spassose dichiarazione del sindaco Pirozzi, ora meno divertenti, dopo il suo arresto, del 20 novembre 2023

SANTA MARIA A VICO – Prima di farvi leggere un approfondimento dedicato alla vicenda del giorno, ricordiamo che ai sei arrestati, – cui il sindaco Andrea Pirozzi, la vicesindaca Veronica Biondo, l’ex assessore Marcantonio Ferrara e il consigliere comunale Giuseppe Nuzzo, oltra a 2 esponenti del clan Massaro – sono contestati i delitti di scambio elettorale politico-mafioso e induzione indebita.

L’accusa centrale è un patto voto-favori: il clan avrebbe assicurato il sostegno nelle elezioni comunali del 2020 in cambio della promessa di appalti pubblici (come l’ampliamento del cimitero e la realizzazione di un forno crematorio), assunzioni pilotate e la riassegnazione di concessioni commercial

MITICOOO. L’indifendibile sindaco Pirozzi vuol denunciare tutti. Bene: cominci dalla Guardia di finanza che lo ha intercettato 20 Novembre 2023 – 11:11

Qui sotto pubblichiamo integralmente la nota fatta uscire dal primo cittadino di Santa Maria a Vico. Siamo all’assurdo. E’ come il marito trovato dalla moglie a letto con l’amante e davanti ai suoi occhi le nega ogni addebito

SANTA MARIA A VICO – Va bene che la migliore difesa è l’attacco, ma anche questa tecnica che a volte punta a ribaltare situazioni di evidente difficoltà, trova una limitazione. Non può essere applicata quando si è indifendibile. Il sindaco Andrea Pirozzi può scrivere quello che gli pare. L’unica cosa che lui può dire è che le intercettazioni che noi stiamo diligentemente pubblicando e che sono a disposizione non solo dell’autorità giudiziaria non solo dei carabinieri ma anche di tanti avvocati siano state truccate. In poche parole lui quelle cose ai signori Emilio e Pasquale Corvino, ai signori Gennaro Iannone, al signor e signori e Basilicata non le ha mai detto e se le sono inventate chi le ha rese pubbliche. Per cui la prima querela la può fare alla Guardia di Finanza che ha indagato e per quanto ci riguarda figuriamoci se ci preoccupiamo delle sue querele. Continueremo a pubblicare tutti gli atti che abbiamo a disposizione perché i cittadini devono sapere, perché i cittadini non possono ignorare quale sia la situazione che si è venuta a creare nel loro comune. Poi, per carità, abbiamo visto questo ed altro. Abbiamo visto sindaci e amministrazioni che hanno continuato a ricevere il voto nonostante derive delinquenziali. Non sarebbe la prima volta nella provincia di Caserta. Appunto questo è dovuto in un tessuto civile, pardon incivile e profondamente malato. Ma questo è un’altra storia che sarebbe troppo lunga affrontare che abbiamo affrontato del resto in tante altre situazioni. Le querele di Pirozzi, ma figuriamoci siamo abituati a ben altri battaglie giudiziarie.

“Cari ragazzi, non vi nascondo che difronte a queste bassezze, l’amarezza é tanta. Purtroppo lo avevamo previsto quando decidemmo di metterli fuori perché non degni di amministrare il paese con persone perbene. Le scelte di allora, oggi le rifarei ancora con più determinazione.

Conla complicità di una stampa collusa stanno mistificando la verità, portando avanti il tentativo di caluniare e infancare il sottoscritto e l’amministrazione. Ma i fatti sono altri e ben chiari agli organi inquirenti che dopo aver svolto quattro anni di accurato lavoro sono intervenuta nei confronti di coloro che sono stati ritenuti responsabili di fatti illeciti e che oggi stanno rispondendo davanti alla magistratura. La verità è questa.

Non avendo nessuna esitazione della nostra integrità morale, a tutela della nostra riconosciuta onestà, abbiamo incorso querele-denuncia contro tutti coloro che a vario titolo stanno attuando nei nostri confronti piani diabolici di mistificazione della verità.

Domani avremo cura di informare attraverso il consiglio l’intera comunità.”