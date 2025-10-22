SINDACO E VICE ARRESTATI. Questo scriveva Andrea Pirozzi contro CasertaCe nel 2023: “piano diabolico del giornale”. E poi stamattina le sirene della Finanza
22 Ottobre 2025 - 13:03
Come avete potuto notare da questa mattina, CasertaCe, che ha subito insulti, contumelie e querele da questi soggetti, aveva totalmente ragione. Al tempo pubblicammo anche le prove palmare con le pagine delle intercettazioni, quando era ancora lecito farlo, inserite negli atti della difesa di Pasquale Crisci, unico che fino ad ora sta pagando. Oggi, in questo revival del nostro lavoro su politica e camorra a Santa Maria a Vico, vi riportiamo le spassose dichiarazione del sindaco Pirozzi, ora meno divertenti, dopo il suo arresto, del 20 novembre 2023
SANTA MARIA A VICO – Prima di farvi leggere un approfondimento dedicato alla vicenda del giorno, ricordiamo che ai sei arrestati, – cui il sindaco Andrea Pirozzi, la vicesindaca Veronica Biondo, l’ex assessore Marcantonio Ferrara e il consigliere comunale Giuseppe Nuzzo, oltra a 2 esponenti del clan Massaro – sono contestati i delitti di scambio elettorale politico-mafioso e induzione indebita.
L’accusa centrale è un patto voto-favori: il clan avrebbe assicurato il sostegno nelle elezioni comunali del 2020 in cambio della promessa di appalti pubblici (come l’ampliamento del cimitero e la realizzazione di un forno crematorio), assunzioni pilotate e la riassegnazione di concessioni commercial
MITICOOO. L’indifendibile sindaco Pirozzi vuol denunciare tutti. Bene: cominci dalla Guardia di finanza che lo ha intercettato 20 Novembre 2023 – 11:11
Qui sotto pubblichiamo integralmente la nota fatta uscire dal primo cittadino di Santa Maria a Vico. Siamo all’assurdo. E’ come il marito trovato dalla moglie a letto con l’amante e davanti ai suoi occhi le nega ogni addebito
SANTA MARIA A VICO – Va bene che la migliore difesa è l’attacco, ma anche questa tecnica che a volte punta a ribaltare situazioni di evidente difficoltà, trova una limitazione. Non può essere applicata quando si è indifendibile. Il sindaco Andrea
“Cari ragazzi, non vi nascondo che difronte a queste bassezze, l’amarezza é tanta. Purtroppo lo avevamo previsto quando decidemmo di metterli fuori perché non degni di amministrare il paese con persone perbene. Le scelte di allora, oggi le rifarei ancora con più determinazione.
Conla complicità di una stampa collusa stanno mistificando la verità, portando avanti il tentativo di caluniare e infancare il sottoscritto e l’amministrazione. Ma i fatti sono altri e ben chiari agli organi inquirenti che dopo aver svolto quattro anni di accurato lavoro sono intervenuta nei confronti di coloro che sono stati ritenuti responsabili di fatti illeciti e che oggi stanno rispondendo davanti alla magistratura. La verità è questa.
Non avendo nessuna esitazione della nostra integrità morale, a tutela della nostra riconosciuta onestà, abbiamo incorso querele-denuncia contro tutti coloro che a vario titolo stanno attuando nei nostri confronti piani diabolici di mistificazione della verità.
Domani avremo cura di informare attraverso il consiglio l’intera comunità.”