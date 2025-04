SINDACO INDAGATO. Perde al processo e non lo dice al suo assistito

CANCELLO ED ARNONE – Il sindaco Raffaele Ambrosca e sua moglie, Marialuisa Cacciapuoti, rispettivamente avvocato e delegata di studio, sono indagati per il reato di consulenza infedele

L’inchiesta della Procura di Santa Maria Capua Vetere avrebbe fatto emergere che Ambrosca e consorte avrebbero nascosto a un cliente imprenditore l’esito negativo di una causa, facendogli credere di aver vinto in Appello. In realtà, l’uomo aveva perso e doveva pagare quasi 5.000 euro di spese legali. Il PM sostiene che questa omissione abbia danneggiato il cliente, impedendogli di agire per tempo.

Chiuse le indagini, la Procura deciderà se chiederne il rinvio a giudizio.