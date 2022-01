Sindaco positivo al COVID. “Mi sono sottoposto da poco alla terza dose”

AILANO – Tra i tre nuovi positivi nelle ultime 24 ore nella piccola comunità di Ailano c’è anche il primo cittadino Vincenzo Lanzone. A rivelarlo alla comunità è il sindaco in persona:

“Cari amici , cari compaesani vi annuncio che purtroppo sono risultato positivo al Covid-19, per ora non ho sintomi rilevati; sono fiducioso credendo nella scienza ed essendomi in virtù di ciò, sottoposto da poco alla dose dose booster del vaccino anti covid-19.

Mi ritiro come da protocollo tra le mura domestiche e colgo questa occasione per riposarmi, per meditare su questi due anni, trascorsi tra le privazioni e le sofferenze e soprattutto per rinvigorire la fede nel Signore.

Auguro a tutti quelli che si trovano nella mia stessa condizione, di guarire presto, forza ragazzi!! ci aspettano tante albe e tanti tramonti…..”