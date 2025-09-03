Sorpresi a bordo di una Range Rover Evoque rubata: due persone finiscono nei guai

I due sono stati fermati durante un servizio di perlustrazione

CASTEL VOLTURNO – Nel corso della notte, a Castel Volturno, in viale Fiume Tevere, i carabinieri del Nucleo Radiomobile del Reparto Territoriale di Mondragone hanno deferito in stato di libertà, per il reato di ricettazione in concorso, una 31enne e un 33enne, entrambi di origine nigeriana e irregolari sul territorio nazionale.

I due sono stati fermati durante un servizio di perlustrazione mentre viaggiavano a bordo di una Range Rover Evoque, risultata oggetto di furto denunciato lo scorso 2 settembre 2025 presso la Tenenza dei Carabinieri di Castel Volturno.

L’autovettura è stata restituita al legittimo proprietario.