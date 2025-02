Ricercato per spaccio sorpreso a vendere droga con un amico: bloccati dai carabinieri

L’acquirente è stato identificato e segnalato alla Prefettura di Caserta per la relativa sanzione amministrativa

SAN NICOLA LA STRADA – Un 33enne gambiano, al quale i militari dell’Arma dovevano notificare un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal g.i.p. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, su richiesta della locale Procura della Repubblica, poiché ritenuto responsabile proprio di spaccio di sostanze stupefacenti, è stato sorpreso nella serata di ieri dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Caserta, in largo rotonda a San Nicola la Strada mentre cedeva, insieme ad un suo connazionale, delle dosi di hashish ad un giovane acquirente.

Subito bloccati, i due extracomunitari sono stati sottoposti a perquisizione personale, nel corso della quale sono stati trovati in possesso di ulteriori dosi della medesima sostanza stupefacente e della somma in contanti pari a 50,00 euro, suddivisa in banconote di piccolo taglio, ritenute provento dell’attività illecita. Lo stupefacente ed il denaro rinvenuto sono stati subito sequestrati.

Il giovane assuntore, ancora in possesso delle dosi di hashish appena cedutegli dai due pusher, è stato identificato e segnalato alla Prefettura di Caserta per la relativa sanzione amministrativa.

Il 33enne destinatario del provvedimento cautelare, a seguito degli immediati accertamenti è risultato, insieme al 31enne suo connazionale, già destinatario di misure cautelari quali il divieto di dimora nella provincia di Caserta e l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Condotti presso la Compagnia Carabinieri di Caserta, dopo le formalità di rito, sono stati trattenuti presso le camere di sicurezza dell’Arma, a disposizione dell’autorità giudiziaria.