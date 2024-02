Spaccia hashish armato di coltello, pusher in manette

Colto in flagranza a vendere una dose.

SAN NICOLA LA STRADA. Il 30enne gambiano arrestato questo pomeriggi a San Nicola la Strada, alle porte della città di Caserta, dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere.

L’uomo, regolare sul territorio nazionale, è stato sorpreso dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Caserta mentre, in largo Rotonda di quel centro, cedeva una dose di hashish ad un giovane del luogo.

A seguito dell’immediata perquisizione personale, il gambiano, è stato trovato in possesso di ulteriori tre dosi della medesima sostanza stupefacente e di un coltello a serramanico che nascondeva in una tasca della giacca.

Lo stupefacente ed il coltello rinvenuti sono stati sottoposti a sequestro.

Il 30enne è stato associato presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, a disposizione della competente autorità giudiziaria.

Nel contempo il giovane acquirente, fermato e identificato sul posto, è stato segnalato alla Prefettura di Caserta per la relativa violazione amministrativa.