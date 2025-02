Spaccio di droga, 4 pusher in manette. Per i clienti sequestro delle dosi acquistate poco prima

I clienti, tutti del casertano, stati anche segnalati alla Prefettura di Caserta per la relativa sanzione amministrativa

SAN NICOLA LA STRADA – Continua senza sosta la lotta allo spaccio di stupefacenti alle porte della città di Caserta. A soli 10 giorni dall’ultimo blitz in largo Rotonda, a San Nicola la Strada, nel corso del quale finì in manette per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, un 32enne gambiano, nel pomeriggio di ieri i carabinieri della locale Stazione hanno bloccato ed arrestato altri quattro spacciatori.



Sempre lo stesso, e ormai più che prevedibile il modus operandi adottato dai pusher che, alla luce del sole e senza preoccuparsi di essere scoperti, continuano a cedere stupefacenti in cambio di denaro.

Ieri

pomeriggio però, e come sempre più spesso sta accadendo nelle zone adiacenti alla villetta comunale del largo Rotonda, i carabinieri erano lì. Due pattuglie, di cui una composta da militari in abiti civili, posizionate in punti di osservazione strategici, hanno monitorato per alcuni minuti il passaggio di mano dello stupefacente tra i quattro extracomunitari.



Dall’avvicinamento al potenziale acquirente alla consegna dell’hashish, passando tra vedette e addetti al recupero delle dosi, nascoste in aiuole o nelle tasche di un complice defilato, i carabinieri hanno documentato tutte le fasi dello spaccio e, senza che i pusher se ne rendessero conto, gli sono piombati addosso arrestandoli.

Ad essere fermati però non sono stati solo i quattro extracomunitari, ma anche i tre giovani del casertano ai quali i militari, dopo l’identificazione, hanno sequestrato le dosi poco prima acquistate. Gli stessi sono stati anche segnalati alla Prefettura di Caserta per la relativa sanzione amministrativa.



Sul posto è subito scattata la perquisizione personale a carico dei pusher, due gambiani, un senegalese e un ghanese, tutti pluripregiudicati. In pochi minuti sono stati rinvenuti e sequestrati, nella loro disponibilità, alcuni pezzi di hashish utili alla preparazione di numerose dosi, di cui tre già avvolte in pellicola trasparente e pronte per la cessione, un coltello, una forbice e 115,00 euro in banconote di piccolo taglio ritenuti provento dell’attività illecita.

Condotti in caserma, dopo le formalità di rito, sono stati ristretti presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere.