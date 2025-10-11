SPACCIO DI DROGA. Beccati con cocaina, marijuana e una pianta di cannabis: 3 nei guai

Controlli serrati dei Carabinieri nei comuni dell’agro aversano

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

CASAL DI PRINCIPE – Nel corso di un servizio coordinato di controllo del territorio, i militari delle locali Stazioni — con il supporto delle Compagnie Carabinieri di Marcianise e Aversa, del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Caserta e del Nucleo Cinofili di Sarno — hanno arrestato in flagranza di un 22enne, residente a San Cipriano d’Aversa e già noto alle forze dell’ordine.

Durante una perquisizione domiciliare i militari hanno rinvenuto 112 grammi di hashish, 1 grammo di cocaina e 340 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Il giovane è stato accompagnato nel carcere di Santa Maria Capua Vetere a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Sempre nell’ambito dell’operazione, sono stati denunciati un 22enne, di Casapesenna, e un 21enne, di Casal di Principe.

Nel corso delle perquisizioni i Carabinieri hanno rinvenuto 7 grammi di marijuana, una pianta di cannabis alta 60 centimetri e 2.630 euro in contanti.

Entrambi dovranno rispondere del reato di produzione e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.