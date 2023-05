SPACCIO DI DROGA SUL LITORALE DOMIZIO, va a processo e se la cava

.

CASTEL VOLTURNO – Si è concluso stamane, il processo a carico di tre cittadini extracomunitari imputati di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’indagine, aveva preso il via a seguito dell’arresto di un cittadino straniero e la conseguente attività di intercettazione telefoniche da parte degli inquirenti che secondo l’accusa avevano evidenziato una cospicua attività di spaccio nella zona di Castel Volturno. L’attività investigativa, era continuata con l’escussione di alcuni acquirenti ed individuazioni fotografiche. Durante la fase delle indagini preliminari, la procura aveva richiesto ed ottenuto anche le misure cautelari per i tre soggetti coinvolti i quali si erano resi latitanti. Durante il processo, due dei tre imputati sono stati rintracciati e richiusi in carcere restando il solo Ibe, latitante.

A seguito dell’attività dibattimentale, la Procura, per Ibe, aveva richiesto la pena ad sette anni di reclusione.

Il tribunale, accogliendo la richiesta difensiva dell’imputato, rappresentato dall’avv. Salvatore Gionti, ha riconosciuto la lieve entità del fatto – il V° comma dell’art. 73 testo unico stupefacenti – applicando al prevenuto la pena di anni 1 e mesi sei di reclusione concedendo, altresì, il beneficio della sospensione condizionale della pena evitando, in tal modo, che si aprissero per il prevenuto le porte del carcere e, revocando, come per legge, la misura cautelare applicata.