Spezza il braccio alla madre e si chiude in casa: “Andate via o distruggo tutto”

VAIRANO PATENORA – Stamattina, venerdì 18 agosto, ha rotto il braccio alla madre con un’aggressione, l’ennesima nei confronti dell’anziana donna.

Non è chiaro, poi, se la donna o i vicini hanno chiesto l’intervento delle forze dell’ordine e in pochi minuti un’ambulanza del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri si sono recati in quest’abitazione di Vairano Patenora per bloccare l’uomo.

Vistosi accerchiato, questo figlio violento si è barricato in casa, minacciando di distruggere l’abitazione.

Fortunatamente, poi, le forze dell’ordine sono intervenute e tra gli occhi di decine di curiosi il 30enne è stato fermato. Si sta ragionando su un possibile TSO per l’uomo.