SPORT CASERTANO IN LUTTO. Addio a Guido Napolitano

E’ scomparso a 85 anni, dopo una lunga malattia, una delle figure più importanti della pallacanestro regionale

MADDALONI – Lutto nella comunità di Maddaloni: si è spento Guido Napolitano, 85 anni, personaggio conosciuto da sempre nel mondo del basket campano. Lascia affranti dal dolore la moglie e i due figli Domenico e Massimo. E’ stato giocatore, allenatore, insegnante di basket ed ha dato lo slancio alla Kalatia Basket, squadra femminile della pallacanestro che ha gettato le basi per la nascita di quella che poi è diventata la famosa Juvecaserta. Ha cresciuto generazioni e generazioni di cestisti. A dare notizia della dipartita è stato il figlio Domenico che nei social ha scritto “Poche ore fa, il mio papà ha cominciato un nuovo viaggio, ci ha lasciato con serenità, nonostante una lunga malattia”. I funerali si terranno domani, venerdì 29 dicembre, alle 15 nella chiesa dell’Annunziata a Maddaloni dove accorreranno in numerosi per dargli l’ultimo saluto. La camera ardente sarà aperta dalle 14.