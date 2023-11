Strangolata dal figlio. L’ultimo saluto a Rosa: fissati i funerali

.

CAPODRISE – Saranno celebrati sabato 18 novembre alle 11 nella chiesa di San Giovanni Paolo II a Marcianise i funerali di Patrizia Vella Lombardi, la mamma 54enne strangolata dal figlio Francesco Plumitallo nella sua abitazione in via Santa Maria degli Angeli a Capodrise. Patrizia, da tutti conosciuta come Rosa, lascia oltre a Francesco (attualmente in carcere per il matricidio) anche i figli Domenico e Sara.