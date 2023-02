IL VIDEO. Striscia la Notizia al Centro Commerciale Campania: Brumotti stana “finti disabili”

In calce all’articolo il servizio andato in onda ieri sera su Canale 5

MARCIANISE – Ancora una volta le telecamere di Striscia La Notizia e Vittorio Brumotti hanno fatto visita al parcheggio del Centro Commerciale Campania di Marcianise.

Brumotti, impegnato nel suo tour in giro per l’Italia, alla ricerca dei furbetti del parcheggio sui posti riservati ai disabili girando per l’ area sosta del Centro Commerciale Campania non ha per nulla faticato a beccare numerosi “occupanti abusivi”, privi delle dovute autorizzazioni, in sosta negli stalli riservati alle persone con difficoltà motoria.

Il potere della cacca li ha prontamente messi in fuga e anche questa volta, per dirla alla Brumotti, non sono mancate le figure di merda!

