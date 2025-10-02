Stroncato da un malore, Simone muore a 35 anni: fissato l’ultimo saluto

Assistente giudiziario in servizio presso la cancelleria della prima sezione penale del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere

PIEDIMONTE MATESE – Saranno celebrati oggi pomeriggio, giovedì 2 ottobre, alle 15:30 presso la Basilica Santa Maria Maggiore i funerali di Simone Venditto, 35 anni, l’assistente giudiziario in servizio presso la cancelleria della prima sezione penale del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

Un malore improvviso mentre si trovava in casa nella frazione Criscia di Gioia Sannitica. Allertati i soccorsi il giovane è stato trasportato d’urgenza, incosciente, all’ospedale di Piedimonte Matese e successivamente ad Aversa e poi al Neuromed a Pozzilli dove poi si è spento ieri mattina.

Simone lascia affranti dal dolore i genitori, il fratello, la fidanzata e i tanti che hanno avuto la fortuna di conoscerlo.

La Camera Penale di Santa Maria Capua Vetere ha espresso il suo cordoglio per la dipartita di Simone ricordandone “la dedizione, la cortesia e la professionalità espresse nel suo lavoro. Ci stringiamo all’immenso dolore che ha colpito i familiari, i magistrati, i suoi colleghi e i suoi amici”.