Svaligiano appartamento in pieno giorno, quattro banditi in fuga

I malviventi scappati a bordo di una Mercedes.

CASAL DI PRINCIPE (Lidia e Christian de Angelis) Banditi in azione in un appartamento. La banda della Mercedes in pieno giorno ha agito in un’abitazione poco distante dall’istituto scolastico Dante: erano in 4, secondo le indiscrezioni, e di colore. I banditi si sono introdotti nell’appartamento e lo hanno saccheggiato, per poi darsi alla fuga. Grande rabbia tra i cittadini esasperati per i continui atti predatori.