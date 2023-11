TEMPESTA DI VENTO. L’impalcatura dei lavori all’ospedale crolla su un’auto in sosta

PIEDIMONTE MATESE – Poteva finire molto peggio, con feriti anche gravi.

Fortunatamente, però, la caduta dei pezzi di legno facenti parte di un impalcatura situata sul tetto dell’ospedale di Piedimonte Matese non ha provocato conseguenze a coloro che transitavano in zona, colpendo, però, un auto in sosta.

Ci si aspettava il vento forte di queste ore, previsto anche dall’allerta meteo, così come disagi e incidenti. Sul posto sono arrivate per i controlli del caso le forze dell’ordine.