TENSIONE IN STRADA. Lite tra automobilisti: minacce con un martello

SAN NICOLA LA STRADA – Traffico bloccato per alcuni minuti e momenti di tensione questa mattina a San Nicola la Strada proprio nei pressi della casa comunale.

Quello che sembrava una banale lite tra automobilisti stava avendo conseguenze nefaste. Non è chiaro cosa sia successo, se una discussione su una precedenza o qualche contatto tra auto, fatto sta che uno dei due automobilisti ha iniziato a brandire un martello, minacciando di colpire l’altro soggetto in auto.

Qualche secondo di tensione, con le auto dietro, in fila, che suonavano e altre persone che sono scese dalla vettura per tranquillizzare i due contendenti. Non certo un momento edificante per entrambi gli automobilisti, poi venuti a più miti consigli.