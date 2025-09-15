Tensione tra ambulanti e Comune: salta la fiera settimanale

La fiera del lunedì di Piedimonte Matese è una delle più antiche della Campania. Per cui si comprende anche il motivo di queste reazioni e di queste polemiche. In prima fila Fiva Confcommercio Campania



PIEDIMONTE MATESE – La sospensione del mercato settimanale a Piedimonte Matese ha generato forte malcontento tra gli operatori ambulanti. La decisione dell’amministrazione comunale di trasferire oltre cento banchi in piazza Europa, nonostante le perplessità espresse dagli esercenti riguardo agli spazi limitati, ha alimentato le tensioni.

Durante le riunioni preliminari con Fiva Confcommercio, l’associazione di categoria aveva già manifestato la propria contrarietà alla nuova collocazione, ritenendola inadeguata. Tuttavia, il Comune ha proseguito con il piano, portando alla mancata realizzazione del mercato il 15 settembre.



Vincenzo Della Ventura, presidente regionale di Fiva Confcommercio Campania, ha dichiarato: “Questa mattina la fiera non si è svolta perché, come da noi già ampiamente anticipato, il sito prescelto non è sufficientemente ampio da poter accogliere tutti e non rispetta i criteri di sicurezza previsti per legge. Molti banchi sono rimasti quindi senza uno spazio e questo ha generato malumore e sconcerto. C’è grande rammarico, infatti, per l’atteggiamento adottato dall’Ente che ha snobbato le nostre proposte e mostrato una grande mancanza di rispetto nei confronti di centinaia di ambulanti che, a causa di questa scelta scellerata, hanno perso una giornata di lavoro”.

Anche Vincenzo De Matteo, presidente provinciale di Fiva Confcommercio Caserta, ha espresso preoccupazione: “Nelle prossime ore chiederemo un incontro urgente con il sindaco di Piedimonte Matese per avanzare le nostre proposte. Tra le quali quella di lasciare una parte del mercato in via Lupoli, dove già operano da tempo alcuni ambulanti che sono favorevoli a restare dove sono. In questo modo in piazza Europa ci sarebbe sufficiente spazio per tutti. Restiamo infatti convinti della necessità di riportare la fiera settimanale in un’area più consona ma a patto che tutti siano messi nelle condizioni di lavorare in sicurezza”.