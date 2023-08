Tensione tra regolari e abusivi nelle palazzine popolari: donna aggredita e una piazza di spaccio

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Negli scorsi mesi le abitazioni di Palazzo Noviello, dove si trovano alcune residenze di edilizia popolare, sono state prese d’assalto da molti soggetti che, senza titolo, ne hanno occupato diversi alloggi.

Questa situazione, in una delle aree popolari più affollate di Santa Maria Capua Vetere, ha provocato una certa tensione, con i residenti regolari che si lamentano di una vivibilità ormai scomparsa del tutto.

Nei giorni scorsi, infatti, emerso l’ultimo caso, quando una donna è stata aggredita da un suo parente.

Sono dovute intervenire le forze dell’ordine per evitare il peggio. Da quello che si apprende in queste ore, si tratta di un evento violento avvenuto in una famiglia di residenti irregolari.

Tra le segnalazioni alle forze dell’ordine c’è anche quella riguardante un via vai di persone, legato ad uno spaccio di sostanze.