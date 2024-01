Tenta di rubare auto ma è costretto alla ritirata: ladro in fuga evita il linciaggio

L’episodio nel primo pomeriggio

SANTA MARIA A VICO. E’ stato colto sul fatto e per lui l’unica possibilità è stata quella di scappare. Il fatto è accaduto nel pomeriggio di oggi in via Panoramica a Santa Maria a Vico, intorno alle 15: un uomo ha tentato di rubare un’auto parcheggiata lungo la strada. Ha fatto più di un tentativo e con numerose vetture ferme lungo la strada, prima di focalizzarsi su una Fiat 500 X. Proprio mentre tentava di aprire la portiera dell’auto, è sopraggiunto il proprietario e, ovviamente, ne è nata una zuffa. Di qui la ritirata del “povero” ladro atteso, probabilmente, dai suoi complici. Sul posto sono poi giunti i carabinieri. scappare. Sul posto i carabinieri.