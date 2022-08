Tentano furto di gasolio da un camion: beccati dal proprietario del mezzo

TEANO – Scopre i ladri a rubare carburante dal suo camion e allerta le forze dell’ordine. E’ quanto accaduto la scorsa notte nella zona di Santa Croce a Teano. Il camionista allertato da alcuni rumori si è precipitato verso il suo camion e ha colto in flagranza di reato due uomini i quali avevano sottratto dal serbatoio del mezzo tutto il carburante. Allertate le forze dell’ordine che si sono immediatamente portate sul posto. Nel frattempo i due ladri avevano già restituito la refurtiva al legittimo proprietario. I due non sono stati tratti in arresto, ma potrebbero essere presto denunciati a piede libero per il tentato furto.