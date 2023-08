Tentano il colpo nel Centro scommesse, tre banditi in fuga

Sono giunti a bordo di una Lancia.

TRENTOLA DUCENTA (Lidia e Christian de Angelis) Banditi in azione, cercano di fare il colpo al Centro scommesse. Durante la notte una banda specializzata di ladri, alle 3 del mattino, a bordo di una Lancia di colore bianco, è giunta in via Unità d’Italia a Trentola Ducenta. I balordi, tre, di cui uno faceva il palo e gli altri due armati con armi da scasso hanno cercato di forzare la serranda dell’ingresso del locale, per depredare, ma non ci sono riusciti per cui visto l’arrivo di qualcuno si sono dati alla fuga, a mani vuote. Il tutto è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza del locale.