Tentato furto in abitazione: ladri in fuga puntano la pistola per azzittire la vicina di casa

Ad agire, almeno quattro malviventi a bordo di una Audi Station Wagon di colore nero. È caccia alla gang da parte dei Carabinieri di Vairano

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

VAIRANO PATENORA (EZ) – Attimi di panico e terrore hanno scosso la frazione «Scalo ferroviario» di Vairano Patenora nel tardo pomeriggio di ieri 25 maggio 2025, quando una donna di 60 anni si è ritrovata faccia a faccia con due ladri all’interno della sua abitazione. La vicenda, che ha i contorni di un vero e proprio film western, ha visto i malviventi darsi alla fuga in maniera rocambolesca, arrivando a puntare una pistola in faccia a una vicina di casa per assicurarsi una fuga senza ulteriori intoppi.

La sessantenne, residente del luogo, era sola in cucina quando alcuni rumori sospetti provenienti dalle altre stanze della sua casa hanno interrotto la sua quiete. Un istante dopo si sdarebbe ritrovata di fronte a due individui. Presi forse dal timore di essere riconosciuti, o che la donna potesse lanciare l’allarme e scatenare il panico nel quartiere, i due malviventi non hanno esitato a lanciarsi dalla finestra, guadagnando la strada. Se i due imbecilli nella caduta si fossero spezzati almeno le gambe, sarebbe stata già una prima soddisfazione per tutti.

Ad

attenderli, in una scena da manuale del crimine, c’era il «palo» a bordo di una Audi Station Wagon di colore nero, pronto a far salire la gang. Ma non era solo: un quarto complice era già in attesa. Ed è stato proprio quest’ultimo a rendersi protagonista dell’atto più violento della serata. Una giovane ragazza del quartiere, infatti, aveva assistito all’intera scena dei ladri che si lanciavano dal balcone. Resosi conto della sua presenza e nel timore che potesse gridare «Al ladro», il malvivente non ci ha pensato due volte: le ha puntato una pistola alla fronte, intimandole di tacere.Il resto è la classica immagine di una banda di topi d’appartamento che batte in ritirata, ma questa volta con «le pive nel sacco». Colti sul fatto e intravisti da più persone, i ladri hanno seminato solo terrore nel quartiere. Del caso si stanno interessando i Carabinieri della locale stazione. Le forze dell’ordine sono ora al lavoro per raccogliere testimonianze di questo audace tentativo di furto, che non rischiamo di esagerare definendolo terrorizzante.