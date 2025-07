Terribile scontro con un autotreno, due persone incastrate tra le lamiere. Corsa disperata all’ospedale

Due ambulanze sul posto

VALLE DI MADDALONI – Nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 16:00, una squadra del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Caserta è intervenuta per un grave incidente stradale avvenuto sulla Strada Provinciale 335, nei pressi dell’Acquedotto Carolino, nel comune di Valle di Maddaloni.

Giunti tempestivamente sul posto, i Vigili del Fuoco hanno trovato un’autovettura che, per cause ancora in corso di accertamento, è entrata in collisione con un autotreno. All’interno dell’auto vi erano due persone rimaste incastrate tra le lamiere.

Grazie alla rapidità e alla professionalità dell’intervento, i Vigili del Fuoco sono riusciti a estrarre i due occupanti del veicolo, affidandoli immediatamente alle cure del personale sanitario del 118, giunto con due ambulanze. Entrambi i feriti sono stati trasportati in codice rosso presso l’Ospedale Civile di Caserta.