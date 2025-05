Terrore sulla Provinciale: bombola di gas vola e sfonda cofano, il camion rischia di travolgere tutto

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

Sulla SP111 Teano-Roccamonfina. Evitato altro incidente: il mezzo degli operai fermato senza freno a mano, si muoveva da solo in discesa

TEANO / ROCCAMONFINA (Alfonsina Antinolfi) – Attimi di paura ieri sera lungo la strada provinciale Teano-Roccamonfina altrimenti detta Sp111. Poco dopo le 19:30 di ieri, 6 maggio 2025, all’altezza frazione Casafredda una bombola di gas del peso di 20 chilogrammi è venuta giù da un camion in transito, precipitando rovinosamente sul cofano di un’Audi di vecchia data che giocoforza seguiva il lento mezzo pesante nella stessa direzione di marcia.

Fortunatamente, nonostante il forte impatto sul paraurti, il conducente dell’automobile, un uomo diretto a Roccamonfina, è rimasto illeso. Anche gli altri veicoli che transitavano in quel momento sulla provinciale, per fortuna, non sono stati coinvolti nell’incidente. Ma l’episodio non si è concluso con la caduta della bombola. C’erano altre sgradite sorprese in agguato.

L’autista del camion, resosi conto della perdita del carico, è immediatamente sceso dal mezzo per accertarsi dei danni. Nella fretta di intervenire, tuttavia, ha dimenticato di azionare il freno a mano. Il pesante autocarro ha così iniziato a muoversi lentamente in avanti, creando ulteriore apprensione tra i presenti. Con prontezza di riflessi, l’autista è riuscito a risalire rapidamente a bordo, bloccando la corsa del camion e scongiurando un secondo incidente che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi del primo.