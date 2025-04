Titolare del bar picchiato dopo il rimprovero a un ragazzino: serata di violenza in piazza

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CAPUA – Serata movimentata in pieno centro a Capua, dove un episodio nato per un banale pallone ha rischiato di degenerare in qualcosa di molto più grave. Tutto è successo sabato sera in piazza dei Giudici, davanti al noto bar “La Piramide”.

Secondo quanto emerso, un ragazzino avrebbe urtato con il pallone il banco dei gelati del locale. Un dipendente del bar gli avrebbe rivolto un richiamo, ma a quanto pare la madre del giovane non ha preso affatto bene la cosa. Infastidita dal rimprovero, ha chiamato il suo compagno, che non è di Capua, per “risolvere” la situazione.

L’uomo è arrivato poco dopo e, senza troppi giri di parole, avrebbe aggredito fisicamente il titolare del bar, scatenando il caos in piazza.

Sul posto è poi intervenuta la polizia per ricostruire l’accaduto e riportare la calma.