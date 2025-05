Torna in Italia giusto in tempo per prendersi il Reddito di cittadinanza: casertano sotto processo 22 Maggio 2025 - 16:08

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20 CASAGIOVE – Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha assolto R.E., di Casagiove, nato 49 anni fa, dall’accusa di aver presentato false dichiarazioni per ottenere indebitamente il Reddito di Cittadinanza. La sentenza è stata emessa dal Giudice Raffaele Ferraro, il quale ha dichiarato l’assoluzione perché “il fatto non sussiste”. R.E. era imputato per aver dichiarato il falso nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) presentata il 2 novembre 2020, affermando di avere la residenza in Italia continuativa negli ultimi due anni, mentre risultava residente all’estero dal 13 giugno 2017. L’accusa, sostenuta dalla Procura della Repubblica rappresentata dalla PM Valentina Santoro, ipotizzava una violazione della legge relativa alle frodi sul Reddito di Cittadinanza. Nonostante le prove raccolte, tra cui la DSU e gli atti di polizia giudiziaria, il Giudice per l’udienza preliminare ha ritenuto che il fatto contestato non fosse sufficientemente provato, portando all’assoluzione di R.E., difeso in questo procedimento dall’avvocato Bruno Moscatiello.