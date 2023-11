TORTURE IN CARCERE. Il racconto del detenuto: “Non andavamo in infermeria perchè avevamo paura”

La prossima udienza si terrà lunedì prossimo

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Violenze all’interno del carcere nuova udienza questa mattina. È stato sentito il teste Emanuele Salvati parte civile e detenuto all’epoca dei fatti presso la 4 sezione del reparto Nilo. Ha confermato i pestaggi del 6 aprile anche se ha detto che molti agenti non li aveva mai visti e che quindi probabilmente venivano da fuori. Ha riferito che i giorni dopo non hanno mai chiesto di andare in infermeria perché avevano paura. Ha riconosciuto in aula la Commissaria e altri agenti. Al teste i p.m. hanno mostrato poi in aula tutti i video che ritraevano il suo percorso e quello dei suoi compagni il giorno dei fatti di causa, ma non ha mai riconosciuto o indicato la Commissaria come presente il giorno dei pestaggi, confermando quanto riferito nelle scorse udienze dai suoi compagni di cella. La prossima udienza si terrà lunedì prossimo e verranno sentite altre tre persone offese. Nel collegio difensivo, tra gli altri, gli avvocati Vittorio Giaquinto, Luca Tornatora, Carlo De Stavola, Angelo Raucci, Edoardo Razzino.