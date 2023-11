IL NOME. Traffico di cocaina sull’asse Olanda-Brasile, condannato casertano

Si è concluso il processo d’Appello.

CASAPESENNA. Si è chiuso ieri il processo d’appello per otto imputati coinvolti in una delle più importanti operazioni antidroga eseguite negli ultimi anni, denominata “Skipper”, condotta dalla Squadra mobile di Lecce e nel quale rimase coinvolto anche Mario Attianese, di Casapesenna. Il 46enne ha ottenuto uno sconto di pena, rispetto al processo di primo grado passando da 7 anni e più 32mila euro di multa a 5 anni, 4 mesi e 20 giorni, più 21mila euro di multa.

La Corte d’appello, presieduta dal giudice Nicola Lariccia, ha, invece, confermato due condanne inflitte nel processo di primo grado, discusso col rito abbreviato, il 13 dicembre del 2021.

In particolare, il verdetto non è cambiato per: Antonio Cioffi, 72enne di Nardò, a 7 anni, più 32mila euro di multa, ed Errico Sinistro, 45enne di Lecce, a 7 anni e due mesi (in continuazione a una precedente sentenza), più 33mila euro di multa. Il sodalizio, come scrive Lecceprima.it, era dedito al traffico internazionale di cocaina, sull’asse Olanda-Brasile .