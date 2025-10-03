TRAGEDIA. 50enne si sente male e muore nel bagno di casa

E’ ONLINE IL PODCAST “IL COLPO! QUATTRO CITTA’, QUATTRO STORIE CRIMINALI – CLICCA QUI PER ASCOLTARLO GRATIS SU SPOTIFY

E CLICCA QUI PER ASCOLTARLO SU APPLE PODCAST

La segnalazione è partita dai familiari della vittima, subito in apprensione dopo i vani tentativi di raggiungere l’uomo

CASTEL VOLTURNO – Tragedia nelle prime ore del pomeriggio a Castel Volturno dove un uomo è stato ritrovato senza vita dai familiari nella propria abitazione in Via Trieste.

La vittima, S.L., di circa cinquant’anni, avrebbe perso i sensi in bagno senza riuscire a chiamare aiuto. Dopo vari tentativi falliti da parte dei parenti di raggiungere il povero malcapitato sono stati allertati i soccorsi che, una volta entrati nella dimora della vittima, hanno potuto solo costatarne il decesso.

Le cause risultano ancora sconosciute e non si escludono tutte le piste possibili, mentre le forze dell’ordine indagano in attesa dei primi riscontri da parte degli esami medici e tossicologici.