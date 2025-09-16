TRAGEDIA A CASAL DI PRINCIPE. Cade dalle scale di casa per un malore: inutili i soccorsi
16 Settembre 2025 - 15:55
I sanitari dell’ambulanza hanno praticato le manovre di rianimazione durante il trasporto verso l’ospedale, senza purtroppo riuscire a salvarlo
CASAL DI PRINCIPE – Francesco Aversano, 72 anni, è deceduto nonostante i tentativi di rianimazione effettuati dal personale del 118 intervenuto questa mattina nella sua abitazione in una traversa di corso Umberto, a Casal di Principe, a circa 500 metri dalla villa comunale
L’anziano era stato trovato con il cuore in arresto. Aversano è stato trovato al termine della tromba delle scale, probabilmente caduto a seguito di un malore. I sanitari dell’ambulanza hanno praticato le manovre di rianimazione durante il trasporto verso l’ospedale, senza purtroppo riuscire a salvarlo.
Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi di routine.