TRAGEDIA A CASAL DI PRINCIPE. Cade dalle scale di casa per un malore: inutili i soccorsi

I sanitari dell’ambulanza hanno praticato le manovre di rianimazione durante il trasporto verso l’ospedale, senza purtroppo riuscire a salvarlo

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

CASAL DI PRINCIPE – Francesco Aversano, 72 anni, è deceduto nonostante i tentativi di rianimazione effettuati dal personale del 118 intervenuto questa mattina nella sua abitazione in una traversa di corso Umberto, a Casal di Principe, a circa 500 metri dalla villa comunale

L’anziano era stato trovato con il cuore in arresto. Aversano è stato trovato al termine della tromba delle scale, probabilmente caduto a seguito di un malore. I sanitari dell’ambulanza hanno praticato le manovre di rianimazione durante il trasporto verso l’ospedale, senza purtroppo riuscire a salvarlo.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi di routine.