TRAGEDIA A CASERTA. Uomo trovato carbonizzato in auto

Ancora poco chiara la dinamica.

CASERTA/SAN NICOLA LA STRADA. Si sa ancora poco della tragedia, avvenuta in mattinata, in zona Lo Uttaro, sull’Appia, tra Caserta e San Nicola la Strada. Sul luogo, nei pressi della Variante, i vigili del fuoco ed un’ambulanza. Pare che una vettura abbia preso fuoco e, dall’interno dell’abitacolo, i pompieri hanno estratto il corpo di un uomo, carbonizzato. Non si conosce bene la dinamica dell’accaduto. A breve seguiranno aggiornamenti.