Sconcerto tra i bagnanti.

CASTEL VOLTURNO (Lidia e Christian de Angelis) Terribile tragedia oggi sulla spiaggia libera di Pinetamare, in via del Mare. Un 43enne di origini ucraine è deceduto, pare, a causa di un malore. Sconcerto tra i numerosi bagnanti, sul posto il 118 che ha solo potuto constatare il decesso e i carabinieri per accertare le dinamiche della tragedia.