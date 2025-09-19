Tragedia della solitudine: trovato morto in casa, il Comune paga il funerale

19 Settembre 2025 - 11:33

Dalle ricerche effettuate non sono stati reperiti i familiari del 74enne a cui affidare la salma

CASTEL VOLTURNO – Non è stata reclamata da nessuno la salma di Vincenzo Pezzullo, 74enne originario di Rocchetta e Croce deceduto per morte naturale all’interno di una abitazione di via Ceracchi civico 24 a Castel Volturno in località Pescopagano.

Nonostante le ricerche effettuate, purtroppo non è stato rintracciato nessun familiare a cui affidare la salma del 74enne. Pertanto, il sindaco di Castel Volturno, Pasquale Marrandino, ha affidato alla ditta funebre con sede a Villa di Briano di farsi carico del trasporto funerario.

La salma è stata portata presso il cimitero comunale castellano a spese del comune per la sepoltura.

