TRAGEDIA NEL CENTRO STORICO. Uomo trovato in fin di vita in casa muore in ospedale

CASAGIOVE – Ieri pomeriggio, martedì, intorno alle ore 19, erano presenti, oltre a un’ambulanza del 118, anche i carabinieri e i vigili del fuoco in via Michele Fiano, a Casagiove, non distante dalla chiesa di San Michele Arcangelo, per intervenire a casa del signor Ernesto R.

Erano quattro giorni che l’uomo non rispondeva a telefonate e chiamate che parenti e amici provavano a fargli. Chiaramente la preoccupazione è aumentata a dismisura, per questo motivo sono stati contattati gli uomini e le donne del 118, oltre che le forze dell’ordine e i vigili del fuoco.

Proprio i caschi rossi hanno dovuto sfondare la porta dell’appartamento per entrare in casa, visto che il signor Ernesto R. non rispondeva agli appelli. Nell’appartamento i vigili del fuoco e gli operatori dell’ambulanza hanno trovato l’uomo in fin di vita.

Trasportato al Pronto soccorso dell’Ospedale di Marcianise in condizioni gravissime, Ernesto è deceduto pochi attimi dopo l’arrivo nella struttura ospedaliera.