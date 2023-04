Tragedia nella notte, muore ex dipendente del Comune

MARCIANISE – Un arresto cardiaco, improvviso quanto fatale, questa notte ha ucciso Francesco Maietta, ex dipendente dell’Ufficio Urbanistica del Comune.

63enne, Maietta non ha avuto scampo a seguito del malore che lo ha colpito mentre si trovava nella sua abitazione quartiere dei Pagani, in via Santa Maria degli Angeli, a Marcianise.

Compagno da una vita di Maria e amato padre di Filomena e Francesca, la messa funebre in suo onore si terrà domani mattina alle 11 nella chiesa di Santa Maria dei Pagani.