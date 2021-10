SAN NICOLA LA STRADA – Una tragedia scuote la comunità di San Nicola La Strada. Nella tarda serata di ieri in via Salerno, è stato rinvenuto dai familiari il corpo senza vita di una 20enne. Allarmati i soccorsi ma quando i sanitari sono giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La salma è stata trasportata presso l’istituto di medicina legale di Caserta a disposizione dell’autorità giudiziaria. Alla base del decesso sembrerebbe esserci un gesto estremo.