TRAGEDIA SFIORATA A PASQUETTA. Crolla l’impalcatura sui passanti, 5 feriti. TUTTI I DETTAGLI

AVERSA – Ieri sera verso le ore 19:15 due squadre del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Caserta, una proveniente dal distaccamento di Marcianise ed una proveniente dal distaccamento di Aversa, sono intervenute in via Raffaello Sanzio, nel comune di Aversa, allertati dai residenti che avevano sentito un forte boato proveniente da un cantiere lungo la strada. Immediatamente giunti sul posto i Vigili del Fuoco hanno trovato il ponteggio di un cantiere per la ristrutturazione di un palazzo di circa dieci piani che era crollato investendo anche alcune autovetture in transito in quel momento. Pertanto si è provveduto a liberare immediatamente gli occupanti delle auto coinvolte, di cui cinque persone risultano ferite, affidandole al personale del 118 per il trasporto in ospedale. I Vigili del Fuoco stanno provvedendo a mettere in sicurezza la struttura e l’intera area.