VALLE DI MADDALONI -Si chiamava Salvatore Iaccarino, il 34enne originario di Napoli che questa mattina poco dopo le 6:00 si è lanciato nel vuoto dall’acquedotto Carolino. Quando i sanitari si sono portati sul posto purtroppo per l’ uomo non c era piu nulla da fare. Le indagini sono state condottae dai carabinieri della Compagnia di Maddaloni.