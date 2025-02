TRAGEDIA SUL LITORALE DOMIZIO, trovato il cadavere di un uomo sulla spiaggia

Il ritrovamento mercoledì sera quando alcuni passanti hanno lanciato l’allarme

CASTEL VOLTURNO – Anziano trovato morto in spiaggia. E’ quanto accaduto a Castel Volturno dove mercoledì sera il corpo di un 82enne del posto P.F., è stato trovato senza vita in spiaggia nei pressi di un noto lido.

Poco dopo le 19.00 è scattato l’allarme. Alcuni passanti hanno notato il corpo e hanno immediatamente avvisato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno avviato le indagini per chiarire le cause del decesso. Al momento, non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulla dinamica dell’accaduto, ma l’ipotesi presa in considerazione è quella del malore fatale.