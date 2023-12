Tragico incidente stradale, coinvolta un’intera famiglia. Bimba soccorsa in eliambulanza

Tutti trasportati in strutture ospedaliere.

PIEDIMONTE MATESE – Un tragico incidente stradale che ha visto coinvolta un’intera famiglia. E’ accaduto nella serata di ieri in via San Vittore, a Piedimonte Matese: nell’abitacolo della vettura viaggiavano una donna, le sue due bambine ed il compagno di lei. Non si conoscono ancora i dettagli del sinistro che ha visto poi l’auto finire fuori strada, ma i quattro sono rimasti tutti feriti. Per uno di loro, pare per una delle bimbe, si è reso necessario il trasporto in eliambulanza presso una struttura specializzata.