Tragico schianto sulla provinciale, addio al giovane manager 31enne

Prima di diventare un imprenditore aveva militato in una squadra di calcio.

TEANO. Da Teano a Mondolfo, in provincia di Pesaro Urbino, per l’addio a Festus Nortey, il 31enne deceduto domenica 9 luglio in un tragico incidente a Francolise. Vittima di quel sinistro anche il giovane veterinario Gabriele Panarello di Vairano Patenora, i cui funerali si sono tenuti qualche giorno fa.

Festus, dunque, è stato seppellito a Mondolfo, dove ancora vivono i suoi familiari. Lui invece, si era trasferito da qualche tempo a Teano, riuscendo a diventare manager della Teano Oil.

Nei giorni scorsi, tra l’altro, su Gofundme ha preso il via una raccolta fondi nata per aiutare la famiglia di Festus Nortey. “Ciao Festus – alla tua famiglia :,è questo il nome della raccolta destinata ai familiari organizzata dalla squadra di calcio in cui la vittima militava.