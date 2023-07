Travolto da un pirata della strada, giovanissimo finisce in ospedale

E’ accaduto poco dopo le 18 di oggi.

MADDALONI. Un incidente si è verificato, poco dopo le 18 di oggi, a Maddaloni in via Delle Vigne, strada che costeggia il cimitero cittadino. Un ragazzino è stato travolto da un’auto il cui conducente non si è fermato a prestare soccorso. Il giovane è rimasto sull’asfalto e attorno lui si è subito radunata una folla di persone. Fortunatamente per la vittima sembra che non ci siano gravi conseguenze; il giovane, in ogni caso, è stato trasportato all’ospedale Sant’Anna e san Sebastiano di Caserta.