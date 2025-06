Travolto dal suo camion, muore Michele Maravita

Lo aveva appena parcheggiato, quando…

VALLE DI MADDALONI – L’ennesimo dramma sul lavoro si è verificato nella giornata di ieri. La vittima è un uomo originario di Valle di Maddaloni ma residente a Ivrea, in provincia di Torino, che ha perso la vita in un tragico incidente.

L’uomo era impegnato in un intervento per l’installazione della fibra ottica in un cantiere situato lungo una strada del comune di Bruino. Durante le operazioni, è stato investito dal camion che lui stesso aveva precedentemente parcheggiato. Il mezzo, secondo le prime ipotesi, avrebbe iniziato a muoversi autonomamente, probabilmente a causa di un malfunzionamento o di un errore nel fissaggio del freno a mano, finendo per travolgerlo. L’impatto è stato fatale.

Immediata la richiesta di soccorso e l’arrivo dei sanitari, ma purtroppo ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile: le lesioni riportate erano troppo gravi per lasciargli scampo.

La vittima si chiamava Michele Maravita e lavorava per una ditta con sede a Busnago, in provincia di Monza e Brianza, specializzata in servizi e infrastrutture per le telecomunicazioni. Dopo l’incidente, sono intervenuti sul luogo i carabinieri e i tecnici dello Spresal dell’ASL To3 per accertare il rispetto delle normative in materia di sicurezza sul lavoro e ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.