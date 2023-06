Travolto e ucciso in sella alla sua bici: è caccia all’auto pirata

La tragedia si è consumata ieri sera in via …

VILLA LITERNO – Tragedia nella tarda serata di ieri in via delle Dune a Villa Literno. Un agricoltore è stato travolto ed ucciso da un pirata della strada mentre si trovava in bicicletta.

Erano da poco trascorse le 23,30 quando l’uomo, secondo testimonianze si tratterebbe di un Pakistano, stava percorrendo la strada, buia, in sella alla sua bicicletta quando è stato travolto da un’auto che procedeva nella stessa direzione di marcia. L’uomo è finito sul selciato morendo sul colpo mentre l’automobilista è fuggito.

Indagini in corso da parte dei carabinieri della Compagnia di Casal di Principe per risalire al responsabile. Da quanto appreso da alcune testimonianze raccolte sul posto l’investitore sarebbe stato a bordo di un’auto scura. Il corpo della vittima è stato trasferito all’istituto di medicina legale dell’ospedale di Giugliano in Campania per l’autopsia che con ogni probabilità verrà disposta dal magistrato del tribunale di Napoli Nord.