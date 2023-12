Travolto in sella alla sua bici, muore dopo due mesi di agonia. Noto commerciante indagato per omicidio stradale

Era lo scorso mese di ottobre quando l’uomo…

CELLOLE/MONDRAGONE -Stava facendo rientro presso al sua dimora, lo scorso mese di ottobre, probabilmente a termine di una giornata di lavoro quando, lungo la strada Domitiana nel territorio di Mondragone, impattò violentemente contro un autocarro guidato da un noto commerciante di Cellole anche lui di rientro. Ricoverato in gravi condizioni presso la clinica Pineta Grande di Castel Volturno dopo un miglioramento iniziale il tragico epilogo. L’uomo che conduceva l’autocarro quindi dovrà rispondere di omicidio stradale e non più di lesioni colpose gravissime come inizialmente contestato.