Tre abitazioni svaligiate in una sola notte mentre i proprietari dormivano

Indagano i carabinieri.

PIEDIMONTE MATESE. Tre colpi messi a segno tutti in una notte, a Piedimonte Matese e con i proprietari che dormivano e che non si sono accorti di nulla, se non al risveglio.

Un susseguirsi di furti in appartamento che lascia sgomenta la popolazione, preoccupata per la sempre maggiore presenza di malviventi. Il primo colpo è stato messo a segno in un appartamento di via Casino del Duca dove i banditi si sono “accontentati” degli oggetti d’oro trovati in casa. Successivamente, in via Macchia, i banditi hanno ripulito per due abitazioni: quella di un operaio e la casa di un’anziana donna. Tra oro e contanti, il bottino si aggira sui 25mila euro. Insomma, non sappiamo se la banda che ha agito sia la stessa in tutti e tre gli appartamenti, certo che i banditi hanno racimolato un bel bottino per una sola notte “di lavoro”. Sui furti indagano i carabinieri della locale compagnia.