Tre feriti gravi e auto distrutte: terribile incidente davanti al bar

Tre feriti gravi e auto completamente distrutte. Un guasto al semaforo avrebbe causato lo scontro

SAN MARCELLINO (f.b.) – Nella tarda serata di ieri, intorno alle 22, due vetture si sono scontrate frontalmente all’altezza del noto bar Martiniello. I veicoli provenivano da direzioni opposte: uno da Casal di Principe, l’altro dalla villetta comunale di San Marcellino.

L’impatto, particolarmente violento, ha fatto sbalzare una delle due auto – una Suzuki bianca – contro il cancello di un cantiere edile situato lungo la carreggiata. L’altra, una Golf, è invece finita contro il ponte di San Marcellino.

Il bilancio è di tre feriti: due donne e un uomo, tutti di giovane età, trasportati con urgenza presso il nosocomio San Giuseppe Moscati di Aversa. Sul posto erano presenti il comando dei vigili urbani di San Marcellino, contiguamente agli operatori del 118 e ai volontari della Croce Rossa italiana.

Stando alle prime notizie che trapelano da alcune fonti presenti al momento dell’incidente, entrambe le auto sfrecciavano a velocità sostenuta.

Il guasto ai semafori, che in quella zona persiste da tempo, è un’anomalia segnalata più volte dai residenti all’amministratore comunale – in considerazione del fatto che quel tratto di strada è stato già, più volte, teatro di incidenti anche mortali – avrebbe contribuito alla collisione tra le vetture, con nessuna delle due che avrebbe dato la precedenza all’altra, in assenza di una segnaletica luminosa funzionante.