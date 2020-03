Treno deraglia sulla tratta Napoli-Benevento e finisce contro la galleria

SANTA MARIA A VICO – Erano da poco passate le 17 quanto un treno della tratta Napoli-Benevento è deragliato finendo contro una galleria. Già nel mese di febbraio, sulla stessa linea, avvenne un deragliamento.

Non si registrano feriti tra i passeggeri che, al momento dell’impatto, a bordo erano pochissimi. Ora la tratta è interrotta fino a nuove disposizioni.

I treni in partenza da Napoli centrale limitano a Santa Maria a Vico, quelli in partenza da Benevento limitano invece ad Arpaia. Istituito un servizio con bus sostitutivi (ditta Am) sulla tratta interrotta.